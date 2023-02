Zapłacą za wodę jak za zboże? Mieszkańcy komunalnych bloków z Olechowa w Łodzi nie mają zalegalizowanych wodomierzy

W poniedziałek (6 lutego) kilkudziesięciu mieszkańców komunalnych bloków na Olechowie wraz ze społeczniczką Agnieszką Wojciechowską van Heukelom zorganizowało przy ul. Mazowieckiego konferencję prasową. Skarżyli się mediom na brak legalizacji wodomierzy w swoich mieszkaniach, a co za tym idzie - konieczność rozliczenia zużytej w 2022 roku ciepłej i zimnej wody ryczałtem.

Jak relacjonują lokatorzy wodomierze w ich mieszkaniach powinny były zostać zalegalizowane jeszcze w czasie pandemii, ale do tej pory tego nie wykonano. A mieszkańcy, którzy próbowali spisać z ich stany na koniec roku i zanieść do administracji dowiedzieli się, że rozliczenie będzie ryczałtowe. To budzi ich niepokój.

Pani Dorota, lokatorka jednego z bloków przy ul. Mazowieckiego opowiada, że w jej budynku było ostatnio kilka awarii, które spowodowały wyciek wody.