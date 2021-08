Zapłaciła za parkowanie w centrum Łodzi, ale ZDIT ukarał ją 200 zł mandatem. Adwokat chce zbadania zapisów elektronicznych z parkomatów

Pani Małgorzata z Łodzi 20 lipca przed godz. 10 zostawiła samochód przy Kopernika 38, czyli w strefie płatnego parkowania. Zapłaciła 3,5 zł za ponad godzinę parkowania. Minęło zaledwie 16 minut, gdy w tym miejscu pojawił się kontroler, który nałożył opłatę dodatkową w wysokości 200 zł.

Nie miała biletu za szybą

Łodzianka nie umieściła bowiem biletu parkingowego za szybą samochodu. Uważa, że nie ma takiego obowiązku, a na dodatek jest to sprzeczne z lokalnymi przepisami, które mają chronić właścicieli aut przed potencjalnymi złodziejami i nie nakazują umieszczania biletów w widocznym miejscu. Podkreśla to tej pełnomocnik, adwokat Ryszard Marcinkowski, który wysłał odwołanie od opłaty do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi i kopię do redakcji Dziennika Łódzkiego.