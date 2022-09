Zaprezentowano wizualizację identyfikacji stadionowej na elewacji Moto Areny Łódź!

- Ludzie, którzy przejeżdżają koło stadionu nie do końca wiedzą, że jest to obiekt sportowy. Przejeżdżają i mogą myśleć, że jest to market albo skład budowlany - mówi Honorowy Prezes KŻ Orzeł Łódź Witold Skrzydlewski. - Wszystkie inne kluby zostały odpowiednio oznakowane. My nie chcielibyśmy być gorsi i też prosimy a może nawet żądamy, by miasto potraktowało KŻ Orzeł Łódź na równi z innymi. Dzięki uprzejmości firmy Nastal, którego właściciele są kibicami czarnego sportu przygotowaliśmy odpowiednią wizualizację - dodaje Witold Skrzydlewski.

W przygotowanej wizualizacji założono umieszczenie w centralnej części elewacji Moto Areny Łódź od strony ul. Włókniarzy podświetlonego herbu klubu, napisów „Orzeł Łódź” z dwóch stron a także podświetlenia elewacji nawiązującej do kształtu orła.

- Przygotowaliśmy projekt identyfikacji stadionowej dla Klubu Żużlowego Orzeł Łódź w oparciu o kilka charakterystycznych elementów. Zrobiliśmy dwie wizualizacje – wersje dzienną i nocną. Projekt zakłada umieszczenie w centralnej frontowej części podświetlanego herbu klubu wraz z napisem Orzeł Łódź po dwóch stronach. W wizualizacji nocnej zaproponowaliśmy oświetlenie LED nawiązujące do kształtu orła w kolorach klubowych - mówi Marcin Awier z firmy Nastal. - Jest to rozwiązanie niskokosztowe bez ingerencji w budynek. Nie będą wykonywane żadne przebudowy istniejącego obiektu. Zakładamy tylko umieszczenie herbu klubu i zainstalowanie na elewacji oświetlenia oraz napisów.