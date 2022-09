Zaproszenie do biegania po schodach w biurowcu Red Tower

To już drugi bieg tych zawodów. Pierwszy odbył się w czerwcu w budynku Orion Business Tower. Wszyscy zawodnicy po ukończonym biegu dostali dawkę węglowodanów w postaci kawałka obłędnego ciasta i oczywiście medal oraz dyplom ukończenia biegu.

Już w najbliższą sobotę 24.09 w samo południe biegacze będą łamać swoje czasy w kolejnym budynku. Tym razem celem będą schody w biurowcu Red Tower. Ten drapacz chmur oferuje zawodnikom 18 pięter i 408 schodów. Będzie ogień, ale również świetna zabawa. Wielkim uznaniem cieszą się strażacy, którzy w tej dyscyplinie lubią sprawdzać swoje możliwości i tu uwaga... biegną w całym umundurowaniu z maską na twarzy. Witając ich na górze obserwujemy niesamowity wyczyn. Wśród zawodników oprócz podium, zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe. Póki co nie zdradzamy szczegółów, to będzie niespodzianka !!! Zawodników czeka moc wrażeń. Nie zabraknie również i tym razem energicznej rozgrzewki oraz pakietów startowych ufundowanych przez naszych sponsorów. To niesamowite jak ta dyscyplina rozwija się na łódzkiej ziemi i zyskuje coraz większą popularność. Przyjdźcie pobiegać na schodach lub pokibicować naszym zawodnikom - kończy Jarosław Piechota.