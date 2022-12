Zarobki w województwie łódzkim. Dane GUS o średnich wynagrodzeniach w województwie łódzkim 14.12.2022

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosiło w ubiegłym roku 2800 zł brutto, od 1 stycznia 2022 r. wzrosło do 3 010 zł. Rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższa krajowa wzrośnie dwukrotnie - od 1 stycznia do 3490 zł, a od 1 lipca do 3600 zł.

pixabay/zdjęcie ilustracyjne