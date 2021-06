Zasady dziedziczenia majątku. Czym jest zachowek? Kto może otrzymać spadek? Kto może odziedziczyć spadek? Wzór testamentu 22.06.22021

NOWE Szkot zdradza sposób na przeciwnika. "Mówiłem mu, że ma cudowne łydki"

Już we wtorek Szkocja zagra z Chorwacją w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy, w którym stawką będzie awans do kolejnej rundy. Wyspiarze są podbudowani remisem z Anglią, a Stephen O’Donnell opowiada o swoim specyficznym sposobie na przeciwnika. Czy w kolejnym meczu znów go użyje?