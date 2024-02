Zasiłek chorobowy po zwolnieniu z pracy - kiedy przysługuje? Są nowe przepisy!

Zasiłek chorobowy po zwolnieniu z pracy

Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy nie wygasa wraz z rozwiązaniem stosunku do pracy. Dzieje się tak jednak w konkretnie określonych warunkach. Zdarza się bowiem, że owy zasiłek może zostać utracony. Jakie warunki należy spełnić, aby pracownik mógł ubiegać się o zasiłek chorobowy po zakończeniu pracy? Czy można mieć zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia? Jakie warunki muszą być spełnione?

Aby otrzymać zasiłek chorobowy w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia, należy spełnić określone warunki ustalone przez ustawodawcę:

Jeśli niezdolność do pracy trwała bez przerwy przez co najmniej 30 dni i powstałą: