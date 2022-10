Zaskakująca konferencja po meczu ŁKS - Arka. Co o kibicach mówił trener?

Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS, tak zaczął konferencję po meczu ŁKS - Arka: - Urodzinowy klimat w tej rundzie ewidentnie wam służy: zwycięstwo na urodziny miasta, zwycięstwo na urodziny klubu, zwycięstwo na urodziny patrona stadionu.

Trener ŁKS Kazimierz Moskal: - Mamy jeszcze jakieś urodziny po drodze? Gratulacje należą się drużynie. Mecz dla nas ułożył się niepomyślnie, ale w drugiej połowie dążyliśmy do zwycięstwa i to udało się osiągnąć. Po drugie chciałem podziękować kibicom. To był nasz ostatni mecz domowy. Dzięki temu, że są z nami i nas wspierają jest nam łatwiej. Dziś szczególnie drugą połową odwdzięczyliśmy się za to, że nas wspierają.