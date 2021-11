Zatrzymanie złodzieja w Łodzi. Straty oszacowano na ponad 10 tysięcy złotych!

Do kradzieży zegarka smartwatch doszło 14 października 2021 roku, w jednym z salonów firmowych telefonii komórkowej przy ulicy Kolumny. 40-letniego mężczyznę zatrzymano 8 listopada 2021 roku w miejscu jego zamieszkania. W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono umowę sprzedaży skradzionych w sklepie budowlanym narzędzi. Mężczyzna sprzedał narzędzia w jednym z lombardów w Łodzi.

Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Mimo, że miał on świadomość konsekwencji prawnych nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. 40-latek usłyszał już zarzuty. Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Po wykonaniu czynności mężczyznę przekazano funkcjonariuszom z pabianickiej komendy w związku z innymi czynami, o które jest podejrzewany. - informuje mł. asp. Kamila Sowińska.