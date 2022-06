Zatrzymano sprawcę śmiertelnego potrącenia w Witoni. Mężczyźnie grozi nawet 12 lat więzienia

Do wypadku doszło około godziny 10 na drodze między DK 60 między Witonią, a Kutnem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 65-letni kierowca forda transit (mieszkaniec Witoni) potrącił rowerzystę. Mężczyzna twierdzi, że początkowo nie zauważył cyklisty.

Gdy cofnął i zobaczył, co się wydarzyło, nie wiedział co zrobić i uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. 65-latek udał się na posesję brata, gdzie schował pojazd i zmienił tablice rejestracyjne. Następnie wrócił do swojego domu. Przypadkowy świadek skręcając na stację paliw w Witoni, zauważył w rowie mężczyznę. Niestety na pomoc było już za późno. Zmarły to 39-letni mieszkaniec Witoni - powiedział Andrzej Pankiewicz, szef łęczyckiej prokuratury.