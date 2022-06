Zawodnicy KS Hurtap Łęczyca po raz kolejny z medalami. Start w Trophy Maja Włoszczowska

Trasa tego pierwszego wyścigu, w którym startował młody Zawodnik KS Hurtap Łęczyca Konrad Barcz, usytuowana była na dwóch wzgórzach Paulinum i Partyzantów. To interwałowa i bardzo trudna technicznie runda ze stromymi, wymagającymi podjazdami i bardzo technicznymi, korzennymi, wąskimi zjazdami, na których najczęściej znajdowały się liczne naturalne przeszkody takie jak głazy, kamienne schody i wiele innych. Zawodnik KS Hurtap Łęczyca startujący pierwszy sezon w Pucharze Polski w olimpijskiej formule, po technicznych problemach na starcie, zameldował się na 15 miejscu na 60 zawodników co daje kolejne punkty do generalnej klasyfikacji.

Natomiast podczas niedzielnego wyścigu w ramach cyklu zawodów w Bike Martonie, startowała trójka zawodników łęczyckiego klubu, która po raz kolejny zajęła miejsca na podium: Konrad Barcz 1 miejsce na dystansie 58km, Alicja Napióra 2 miejsce i Wiktor Napióra 3 miejsce na dystansie 36km.