,,Zawsze w 13” – nowa kampania Widzewa skierowana do biznesu

Owa kampania nosi nazwę ,,Zawsze w 13” i jest skierowana do biznesu. Podczas spotkania dokonana także zostanie ocena dotychczasowej współpracy ze sponsorami i partnerami Widzewa, jak i również nastąpi omówienie bieżących spraw związanych z sytuacją sportową i funkcjonowaniem klubu.

Po konferencji o godzinie na stadionie odbędzie się uroczyste ślubowanie z udziałem wszystkich sportowców Widzewa Łódź, w tym Akademii i I drużyny oraz pozostałych sekcji.

Cieszą takie inicjatywy klubu. Nie tak dawno wprowadzono w życie hasło „Zawsze w 12!”, będące wyrazem uznania dla kibiców Widzewa Łódź, który wiernie wspierają klub. Po raz pierwszy w ponad 110-letniej historii klubu centralna, najbardziej prestiżowa powierzchnia koszulek została dedykowana kibicom. W centralnym miejscu koszulek znalazło się hasło „Zawsze w 12!”. Tomasz Stamirowski, który został nowym właścicielem klubu, postanowił zadedykować w ramach podziękowania centralne miejsce koszulkowe wszystkim kibicom, którzy wspierają klub poprzez zakup karnetów. I ta inicjatywa odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Teraz mamy ciekawą akcję skierowaną do biznesu: ,,Zawsze w 13”.

Tymczasem piłkarze, tak dobrze grający w tym sezonie, przygotowują się do kolejnego meczu z Odrą w Opolu (niedziela, godz. 18).

Ciekawa statystyka dotychczasowych spotkań ukazała się na oficjalnej stronie klubu: widzew.com. Czytamy tam, że podczas letniego okna transferowego do pierwszej drużyny Widzewa Łódź dołączyło dwunastu nowych zawodników. Pięciu z nich już strzeliło gola, mimo że za nami dopiero 6. kolejka ligi. Po meczu z Górnikiem Polkowice do tego grona dołączył Juliusz Letniowski. Wcześniej gole zdobyli: Bartosz Guzdek (nawet dwa), Karol Danielak, Radosław Gołębiowski i Fabio Nunes.

Najlepsi asystenci w drużynie Widzewa w tym sezonie: 3 - Dominik Kun, 2 - Mateusz Michalski, Patryk Stępiński. Klasyfikacja kanadyjska (gole + asysty) w drużynie Widzewa w sezonie 2021/2022:

3 - Dominik Kun, Patryk Stępiński

2 - Radosław Gołębiowski, Bartosz Guzdek, Marek Hanousek, Mateusz Michalski, Fabio Nunes, Paweł Tomczyk.