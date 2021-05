Zbigniew Boniek dopingował żużlowców Polonii Bydgoszcz w meczu z Orłem Łódź

Na meczu był obecny Zbigniew Boniek, który osiągał sukcesy w Widzewie Łódź, ale przecież pochodzi z Bydgoszczy.

Mecz zaczął się źle dla łodzian, którzy prezentowali całkowity brak przygotowania do walki na bydgoskim torze. Po trzech pierwszych wyścigach Orzeł przegrywał 4:14 .

W czwartym wyścigu podwójne zwycięstwo przywieźli Brady Kurtz i Norbert Kościuch i wydawało się, że łodzianie złapali wiatr w żagle. Podciął skrzydła Orłowi pan sędzia Artur Kuśmierz. Arbiter skrzywdził drużynę Orła w biegu piątym. David Bellego zajechał drogę Marcinowi Nowakowi, łodzianin musiał dosłownie wjechać na bandę i upadł. Sędzia nie wiadomo czemu wykluczył jednak Marcina Nowaka.

Zupełnie bez formy był Aleksandr Łoktajew, który jechał jak turysta na wuefemce.

Jedynym pozytywną postacią był Mateusz Dul. Na początku upadł, ale w powtórce zdobył punkt, później wygrał z Adrianem Gałą, powalczył też w biegu siódmym.

Niestety, dobra jazda jednego młodzieżowca nie mogła przynieść sukcesu. Po siedmiu biegach było 27:15 dla Polonii, ale dwa kolejne łodzianie wygrali (Norbert Kościuch i Luke Becker przywieźli trójki). Jeszcze tliła się nadzieja – Orzeł przegrywał tylko 25:29. Niestety, później przyszła porażka 1:5 i przed biegami nominowanymi była tylko szansa na remis. Ale nawet tego się nie udało zrobić.

5 czerwca o 18.30 Orzeł podejmuje Wybrzeże Gdańsk. Trwa sprzedaż biletów na ten mecz To pierwsze spotkanie w tym sezonie łódzkiego klubu z udziałem kibiców!

