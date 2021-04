Zbigniew Boniek może jednak przejąć Widzew. Funkcja w UEFA nie jest przeszkodą - mówi Boniek

Krzysztof Stanowski, weszło.com, pyta:

Został pan wiceprezydentem UEFA. Nigdy żaden Polak nie sprawował takiej roli.

Zbigniew Boniek: To było dla mnie zaskoczenie. Spodziewałem się, że zostanę wybrany do Komitetu Wykonawczego, ale nie wiedziałem, że prezydent Ceferin zaproponuje mi funkcję wiceprezydenta. Nie ma co ukrywać – poczułem się zadowolony i dumny. Także dlatego, że przez poprzednie cztery lata nie byłem osobą, która przytakiwała. Raczej doceniono to, że często wyrażałem własne zdanie. Bo czasami lekki ferment jest lepszy od ciszy. W każdym razie – tak, miło mi, że tak się to potoczyło. Ale niczego to w moim życiu nie zmienia. To nie jest tak, że będę miał swoje biurko w Szwajcarii. Bycie wiceprezydentem to tytuł, a nie zawód. Dalej mogę zajmować się swoimi sprawami. Jak będę na przykład chciał przejąć jakiś klub – mogę to zrobić.