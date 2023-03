Zbigniew Boniek o mistrzostwie Polski i grze w pucharach Widzewa

Widzew mistrzem Polski?

- Widzew gra fantastyczną piłkę - mówił Zbigniew Boniek. - Fenomen Widzewa jest znakomity. Niesiony na fali entuzjazmu, ma doskonałą atmosferę na swoim wypełnionym stadionie. Naprawdę wybrano tam dobrego trenera Janusza Niedźwiedzia i trzeba oddać to zarządowi. Niech to dalej się tworzy, niech to dalej idzie do przodu. Niech ta drużyna się rozwija i znajdzie jeszcze większych sponsorów, żeby można było do tej drużyny dokooptować jeszcze lepszych piłkarzy. Trzeba powiedzieć, że budują drużynę z głową. Robią to dobrze, robią to mądrze. Gdyby po meczu z Legią piłkarzy Widzewa ustawić indywidualnie zawodnika do zawodnika, to ci z Legii są lepsi, ale tylko teoretycznie. Bo mają lepsze nazwiska, bogatsze CV, ale na boisku nie było tego widać. Widzew gra najlepszą piłkę w Polsce, ale czy ma najlepszych piłkarzy? Widzew gra dobrze w lidze, bo się porusza dobrze, jako drużyna. O Widzewie pogadamy więcej, jak zdobędą mistrza Polski. Pewnie w tym sezonie to się nie uda. Ale jakby Widzew wszedł do pucharów, to byłaby rzeczywiście rzecz nieprawdopodobna.