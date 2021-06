Zbigniew Boniek specjalnie dla nas o Euro: Dla wielu piłkarzy to życiowa szansa. Wywiad

O tym, na co możemy liczyć w mistrzostwach Europy, rozmawiamy z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewem Bońkiem.

Boniek ma 65 lat, przez wielu uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii tej dyscypliny. Od pewnego czasu „Zibi” pełni prestiżową funkcję wiceprezydenta UEFA. Jako zawodnik Boniek zagrał w „biało-czerwonej” koszulce w finałach mistrzostw świata w 1978 (miejsca 5-6), 1982 (trzecia lokata) oraz 1986 roku (1/8 finału), jednak nigdy nie udało mu się powalczyć z kadrą w finałach mistrzostw Europy. Stało się tak, mimo iż w eliminacjach do ME w 1980 roku Polska doznała zaledwie jednej porażki (1:2 w Lipsku z NRD, gola zdobył właśnie Boniek), a potrafiła wygrać i zremisować z Holandią, czyli ówczesnym wicemistrzem globu. Według wielu, mistrzostwa Europy są trudniejszym turniejem, niż mistrzostwa świata... Są innym. Lepiej rozmawiać o przyszłości, niż wracać do historii, ale na chwilę można. Kiedy ja występowałem w reprezentacji, był jeszcze ZSRR. Była Jugosławia, W finałach grało mniej drużyn. Więc zakwalifikowanie się do mistrzostw Starego Kontynentu było poważnym wyzwaniem. Ale jedno się na pewno nie zmieniło. Bez względu na to, czy startuje 16, 24, czy też 48 drużyn, to w kluczowych chwilach i tak trzeba być najlepszym.

Jakie cechy ma Paulo Sousa, które ostatecznie pana przekonały do postawienia właśnie na niego? Aby wokół tej kadry panował optymizm, po prostu nie miałem wyjścia. Musiałem dokonać zmiany selekcjonera. Sousa jest odpowiedzialnym facetem. Śmieję się, że zna chyba wszystkie języki świata. Komunikacja z piłkarzami jest bardzo ważna, a ten facet swobodnie operuje niemieckim, angielskim, portugalskim, włoskim, hiszpańskim i francuskim. W klubach, w których pracował wypowiadają się o nim dobrze. Tyle. Nie chodzi o laurkę, ale uważam, że jest to człowiek na właściwym miejscu w naszej obecnej sytuacji. Reszta zależy od niego, ale przede wszystkim od zawodników. Rola trenera kadry jest ważna, może pomóc zespołowi, ale może i zaszkodzić. Jednak naiistotniejsi i tak są piłkarze.

Jak to zwykle bywa, przy powołaniach piłkarzy nie zabrakło kontrowersji. Czy panu kogoś w tej kadrze brakuje?

Gdybym ja był selekcjonerem, zapewne moja drużyna nie byłaby identyczna w stu procentach. Ale Sousa po to jest trenerem, by decydować. Miał czas na spokojną analizę i wybrał. Taką podjął decyzję. Żeby było absolutnie jasne - każdy ma prawo do własnej opinii, nie zamierzam nikomu tego odbierać. Ale wszyscy powinniśmy zachować spokój. Przecież gdyby trener miał usatysfakcjonować wszystkich, to na liście powołanych musiałoby się znaleźć kilkadziesiąt, jeśli nawet nie sto nazwisk. Jaką mamy grupę eliminacyjną? Ciężką. I to w żadnym razie nie jest kurtuazja. W Euro zagrają 24 reprezentacje z 55 zrzeszonych w UEFA federacji. Po pierwsze, przestańmy więc głosić tezę, że w mistrzostwach gra „każdy”. Po drugie, kilkakrotnie przejrzałem listę drużyn, które awansowały. I jakoś nie znajduję w tym gronie outsiderów, z którymi ktoś z „marszu” wygra lekko, łatwo i przyjemnie. Zaczynamy od meczu ze Słowacją. Kiedy czytam, że jesteśmy zdecydowanym faworytem, to łapię się za głowę. Chwilami myślę, że ktoś ocenia szansę przez pryzmat wielkości danego kraju, czy też też wyniki z przeszłości. Ale liczy się przecież tu i teraz. Jestem absolutnie przekonany, iż nasi południowi sąsiedzi myślą dokładnie tak, jak my. Dla nich to również pierwsze, piekielnie ważne spotkanie. Jeśli nas pokonają, mogą śmiało myśleć o wyjściu z grupy. Mają Milana Skriniara, Marka Hamsika, Stanislava Lobotkę i kilku innych graczy, którzy nikogo się nie przestraszą.

Czy wierzy pan w to, że dla Roberta Lewandowskiego będzie to wielki turniej?

Cała drużyna musi zagrać dobrze i być optymalnie przygotowana. Chciałbym być dobrze zrozumiany - „Lewy” to dziś zawodnik ze światowego topu, nasza największa gwiazda. Ale musi mieć odpowiednie wsparcie ze strony kolegów z zespołu. Mam dobrą pamięć. W czasach, kiedy ja grałem w reprezentacji, miałem wokół siebie klasowych partnerów. Bez nich niewiele bym zdziałał. I z Robertem jest podobnie. Tu przynajmniej kilka rzeczy musi się „zazębić”, żeby wszystko funkcjonowało, jak należy. Kluczem do sukcesu będzie przygotowanie fizyczne. Bez tego elementu nie zdziałamy wiele. Im szybciej to sobie uświadomimy, tym lepiej. Czy to pokolenie reprezentantów Polski jest faktycznie tak mocne? Niektórzy sugerują nawet, że najlepsze w historii... Przekonamy się. Pewne kwestie i realia można z sobą porównywać, inne niekoniecznie. Poznałem tych chłopaków. Czasy są zupełnie inne. Oni wcześnie zarobili spore pieniądze, ich poprzednicy sprzed lat musieli na to czekać znacznie dłużej. W żadnym razie proszę tego nie traktować jako zarzutu w stronę obecnych kadrowiczów. To po prostu stwierdzenie faktu. Fajne chłopaki. Mogę powiedzieć, że ich lubię i szczerze im kibicuję. Wszystko w ich głowach i nogach. Dla sporego grona z nich to życiowa szansa. Oby potrafili ją wykorzystać.

Te mistrzostwa Europy odbędą się w wielu państwach. Czy panu odpowiada taka formuła? Z racji sprawowanej funkcji, zrozumiem, jeśli pan nie odpowie na to pytanie... Zupełnie niepotrzebnie. Jak najbardziej się do tego ustosunkuję. Ten pomysł kompletnie mi nie pasuje. Tej rangi turniej powinien być rozgrywany w jednym, w ostateczności dwóch (ale odpowiednio skomunikowanych) państwach. Powinien mieć swoje „serce” i swój „kręgosłup”. Nie uszczęśliwia mnie ta wizja, ale wiadomo, jak jest. Rządzą pieniądze, ktoś więc kiedyś wymyślił takie rozwiązanie. I musimy je zaakceptować.

Zamieszanie związane ze zmianą miast, w których rozgrywane będą mecze ME może mieć negatywny wpływ na naszą drużynę? W żadnym razie. Logistycznie wszystko zaplanowaliśmy wręcz perfekcyjnie. Byłem piłkarzem, więc mam świadomość, czego gracze potrzebują. Nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale jako prezes PZPN nie uważam, żeby pod względem organizacyjnym można by nam cokolwiek zarzucić. I nie mamy powodów do jakichkolwiek kompleksów. Jesteśmy przygotowani optymalnie, chłopaki mogą się skupić tylko i wyłącznie na grze.

