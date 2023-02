Zbigniew Boniek zachwyca się Widzewem. Trener Janusz Niedźwiedź lepszy od trenerów z zagranicy

- Jest kilku trenerów zagranicznych w polskiej lidze, którzy trenują najlepsze drużyny, ale która drużyna dzisiaj gra najlepiej w piłkę? - ciekawie zaczynał swój wywód Zbigniew Boniek. - Która jest najbardziej taktycznie poukładana, gra pressing ofensywny, wychodzą dobrze, grają dobrze? Według mnie Widzew Łódź trenera Janusza Niedźwiedzia. Oczywiście w Widzewie brakuje trochę jakości. Ale jest to drużyna poukładana, gra piłkę powtarzalną, w każdym meczu robi to samo. Nie boi się. Widzew pewnie tytułu mistrza Polski nie zdobędzie, choć kiedyś z przymrużeniem oka tak typowałem, bo żeby na koniec wygrywać trzeba mieć więcej jakości piłkarzy. Ale Widzewa gra dobrze w piłkę. Jak ktoś na to patrzy, Widzew gra ciekawą piłkę. Jeżeli piłkarze mieliby więcej jakości, to uważam, że ta gra wyglądałaby trzy razy lepiej. Więc mówienie, że trener zagraniczny jest lepszy niż trener polski jest całkowicie bez sensu - zakończył Zbigniew Boniek i trudno nie zgodzić się z legendą Widzewa.