Zbigniew Bródka wrócił w mistrzowskim stylu. Zdjęcia

– Powiem szczerze, że po to pracuję i trenuję, żeby stawać na podium – mówił szczęśliwy Zbigniew Bródka. – Nie zawsze to się udaje, lecz chcę osiągać jak najwięcej, czy to będzie medal olimpijski, czy tak jak dzisiaj złoto mistrzostw Polski w biegu masowym. To dla mnie spore zaskoczenie, lecz nie powiem, że w ogóle się tego nie spodziewałem. Brakowało mi tego ścigania, dzisiaj dostałem dodatkowe wsparcie i niespodziankę, bo przyjechały córki z moją mamą, a miały być dopiero jutro. Cieszę się, że były ze mną. Gdyby mi tego nie brakowało, to bym nie wracał. Bardzo dziękuję komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej, że mnie oddelegował, a ja mogę się skupić na przygotowaniach do igrzysk olimpijskich. Bardzo dziękuję także związkowi, który umożliwia mi trenowanie i starty w innym trybie, tak bym mógł pogodzić pracę i treningi – dodał Bródka.

Na dystansie 1000 metrów mężczyzn najlepszy okazał się Piotr Michalski (AZS AWF Katowice), który w czwartek triumfował także na 500 metrów. – W czwartek to wszystko odbyło się mniejszym kosztem, wiadomo że 1000 metrów to dystans bardziej wymagający. Nie spodziewałem się jednak, że będzie aż tak ciężko. Ostatni łuk to już była ciężka przeprawa. Jeżeli miałbym oceniać to w kategorii przyjemności, to w czwartek było przyjemniej. To potwierdzenie tego, co sobie planowałem. Pracowałem na to, próbowałem wyeliminować swoje braki. Dzisiaj, wczoraj to ja byłem górą, lecz to jest sprint, sport, chłopaki mogą w kolejnych startach pokazać lepsze czasy. Będę się przed nimi bronił i będę im kibicował – dodaje.

∂ Wyniki 2. dnia XXXVI Mistrzostw Polski na Dystansach (Arena Lodowa, Tomaszów Mazowiecki):

∂ 1000 m kobiet:

1. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 1:17.02;

2. Karolina Bosiek (KS Pilica Tomaszów Mazowiecki) 1:17.87;

3. Kaja Ziomek (MKS Cuprum Lubin) 1:18.65;