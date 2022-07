Zbliża się największe wydarzenie dla fanów samochodowych wyścigów górskich!

Co roku kilkadziesiąt tysięcy fanów pojawia się w Limanowej, aby obejrzeć najszybszych kierowców z Europy. Już teraz swoją obecność potwierdzili Christian Merli oraz Petr Trnka, którzy prowadzą w FIA EHC. Wśród bolidów nie zabraknie również nowej twarzy, czyli Alexandra Hina z Niemiec, jadącego Osellą FA 30.

Trasa 13. Wyścigu Górskiego w Limanowej mierzy 5493 metry, posiada 33 zakręty oraz ma średni wznios 5,5%. Istotne na tym odcinku jest też to, że praktycznie cały zabezpieczony jest podwójnymi barierami, dzięki czemu trasa uchodzi za jedną z najbezpieczniejszych mimo bardzo wysokiej średniej prędkości. Christian Merli uzyskał w zeszłym roku średnią prędkość aż 180km/h a maksymalną 260km/h, tym samym bijąc oba rekordy na tej trasie.

W tym sezonie mocno obserwujemy kierowcę Bartłomieja Madziarę, który startuje w swoim nowym samochodzie Porsche 991.2 gt3 cup. Bartek, dzięki swoim wielokrotnym tytułom Mistrza Polski w swojej klasie zarówno w wyścigach płaskich jak i górskich oraz przede wszystkim bardzo dobrej technice jazdy, stał się rozpoznawalny dla wielu fanów motoryzacji. Odkąd zdecydował się na jazdę Porsche, którego silnik umieszczony jest z tyłu, widzimy jak podczas każdej rundy uczy się panowania nad tym autem. Jak mówi Bartłomiej Madziara: „Porsche to bardzo wymagający samochód zwłaszcza w wyścigach górskich, na trasach których jest bardzo dużo nierówności oraz podbić. Wymaga ode mnie zmiany techniki jazdy, co jest dla mnie kolejnym wyzwaniem w mojej karierze” Trzymamy kciuki za Bartka Madziarę i już niedługo zobaczymy, jak poradzi sobie na trasie w Limanowej.

Bartłomiej Madziara to aktualny mistrz Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski w klasyfikacji RWD oraz klasie 2B.

Dzięki osiągnięciom w 2021 roku na sezon 2022 został powołany do kadry narodowej sportów motorowych. Miał również zaszczyt reprezentować w minionym roku Polskę na wyścigu HillClimb Masters w Portugalii.

Patronat Honorowy nad wyścigiem objęli Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury oraz Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.