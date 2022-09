Zbliża się sezon grypowy i warto się zaszczepić. Kto ma prawo do bezpłatnych szczepień, a kto do refundacji w ramach NFZ? Matylda Witkowska

Coraz bliżej jest sezon zimowych zachorowań na grypę. Warto się zaszczepić już teraz, by zmniejszyć szansę zachorowania, ciężkiego przebiegu grypy oraz powikłań. Kto ma prawo do bezpłatnych szczepień, a kto do refundacji w ramach NFZ?