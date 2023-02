Zdaniem kibica Legii: Widzew to jedyny prawdziwy rywal Legii. Te wszystkie Lechy, Wisły, Górniki to tylko namiastki

Na oficjalnej stronie Legii w zakładce kupbilet wejściówki można tylko kupić na sektor VIP w cenie 100 zł. Ale nawet i takich biletów jest bardzo mało. Zanosi się na to, że stadion Legii będzie wypełniony, nawet jeśli nie po brzegi, to liczba kibiców obu drużyn przybliży się do 40 tysięcy.

Co o meczu mówią kibice Widzewa i Legii? Oto kilka komentarzy legionistów ze strony legia.net.pl

werty10123 / 3

Jedyny prawdziwy rywal Legii. Te wszystkie Lechy, Wisły, Górniki to tylko namiastki.

iwan4 / 3

Derby Polski czekam na ten mecz z wypiekami na twarzy, tylko Legia e(L)o

Ledarg19161 / 1

Wiadomo, że chodzi o antagonizmy, relacje między klubami, ale nie zgadzam się z definicją. A tak w ogóle to każdy mecz Legii jest dla mnie ważny.

pivnica2 / 0

Ciekawe czy będzie oprawa na poziomie "witamy w piekle".

Wawasan5 / 5

Mecz z gatunku na który czeka cała Polska.

sarmat5 / 1

Tylko akurat na ten czekają również kibice Legii, przynajmniej ci którzy byli jej kibicami w latach 90-tych!

Starszy sierżantPiter881 / 4

Coraz mniej juz takich, a obecne pokolenie ma kompletnie inny stosunek do Widzewa...

Generał brygadyROBO134 / 1

"Kompletnie inny stosunek"....... hmmm mógłbym powiedzieć .... a to ciekawe..... ale nie interesują mnie preferencje seksualne młodego pokolenia

"Nienawidzimy wszystkich"...... ale dla mnie największe negatywne emocje wyzwala właśnie nie jakiś twór z Wronek a widzew

"Widzew, łódzki Widzew ja tej k***y nienawidzę "