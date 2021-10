Zdemolowana i okradziona pizzeria w centrum Konstantynowa Łódzkiego

Do włamania do pizzerii na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim doszło w ostatni weekend nocą. Sprawcy weszli do środka wybijając szybę, a po włamaniu zdewastowali lokal i skradli pieniądze z kasy, w grę może wchodzić strata nawet kilku tysięcy złotych, stłuczono także tylną szybę samochodu służącego do dostaw zamówień poza lokal. Sprawców uszkodzenia mienia i kradzieży stara się ustalić pabianicka policja.