Zderzenie pięciu samochodów na autostradzie A1. Wypadek na autostradzie A1 w Hucie Porajskiej

Na autostradzie A1 w Hucie Porajskiej (gm. Kamieńsk) zderzyło się w piątek, 20 sierpnia, pięć samochodów. Dwie osoby zostały ranne.

Do wypadku doszło ok. godz. 15.35 na A1 w kierunku Łodzi. Kierujący samochodem ciężarowym DAF nie obserwował prawidłowo pola jazdy, nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego go samochodu i najechał na tył seata leona. Następnie seat uderzył w w tył mercedesa, mercedes w volkswagena golfa, a golf w naczepę Scanii.

Kierowca DAFA, 22-letni Białorusin, był trzeźwy, ale został zatrzymany przez policję, ponieważ nie posiadał stałego adresu zamieszkania. Kierowca seata, 36-letni mieszkaniec Bydgoszczy, został przewieziony do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim. Do szpitala w Radomsku trafił pasażer seata.

W zależności od tego, jakich obrażeń doznali jadący seatem, Białorusin otrzyma mandat karny lub zostaną mu przedstawione przez prokuratora zarzuty o spowodowanie wypadku.

Autostrada A1 przez kilka godzin była zablokowana, policjanci kierowali samochody na objazdy.