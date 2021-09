NOWE Dodatkowe 300 zł dla emerytów. Kto mógłby skorzystać na obniżce składki zdrowotnej?

Polski Ład to również zmiany w składkach zdrowotnych. Na początku proponowane rozwiązania spotkały się z dużą krytyką, zwłaszcza przedsiębiorców i klasy średniej. Tymczasem nieoficjalnie mówi się, że rząd planuje zmniejszyć składkę z 9 do 3 procent. Szczególnie skorzystaliby na tym emeryci. Przez to i inne rozwiązania Polskiego Ładu ich świadczenia wzrosłyby nawet o 300 zł miesięcznie. Poznajcie szczegóły i wyliczenia!