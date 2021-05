Zderzenie strażaków z Janowa z busem. Prokuratura: "pojazdy były sprawne"

Śledczy ustalają okoliczności i przyczyny wypadku. Póki co nikomu nie postawiono zarzutów. Zamówiona przez prokuraturę ekspertyza pokazała, że do wypadku nie przyczyniła się wada techniczna żadnego z biorących w nim udział pojazdów.

W grę wchodzi zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Śledczy nie dysponują jeszcze całym materiałem dowodowym, który jest konieczny do prawno-karnej oceny zachowania kierowców.

Strażacy z Janowa jechali do pożaru na sygnałach. Pojazdowi uprzywilejowanemu należy ustępować pierwszeństwa, jednak nie jest tak, że jego kierowcy na drodze wolno wszystko. Może on naruszyć przepisy ruchu drogowego , ale musi przy tym zachować szczególną ostrożność, aby nie narażać na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

- Ogólnie kontrole w naszym powiecie wypadły dobrze. Nie stwierdzono przekroczenia terminów badań technicznych i polis OC w samochodach pożarniczych włączonych do podziału bojowego przez jednostki OSP. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pojazdy te nie mogłyby wyjechać do zdarzenia – wyjaśnia kpt. Grzegorz Kasprzyczak, oficer prasowy komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

Weryfikowano również dane dotyczące strażaków-kierowców. Tutaj wykryto rozbieżności pomiędzy ewidencją komendy PSP a ilościami kierowców deklarowanymi przez jednostki ochotnicze i urzędy gmin (podmiot kierujący na badania i wnioskujący do starosty o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi).

- To raczej niedociągnięcie formalne, a nie uchybienie mające przełożenie na funkcjonowanie jednostki. Kolejni strażacy uzyskiwali uprawnienia, a nie zawsze nas o tym nie informowano. W wyniki działań kontrolnych wyjaśniliśmy to sobie i dokonaliśmy aktualizacji danych – zapewnia kpt. Kasprzyczak.

„Wkładkę” do prawa jazdy uzyskuje się po pozytywnym zaliczeniu badań lekarskich i psychologicznych. Jeśli zastęp wezwany do akcji nie jest w danym momencie zapewnić kierowcy z uprawnieniami, nie powinien ruszać z remizy. W takiej sytuacji dyspozytor kieruje na miejsce zdarzenia inną jednostkę.

- Jaka była przyczyna wypadku, to wyjaśnią śledczy. Nie ulega jednak wątpliwości, że osoba bez uprawnień nie powinna siadać za kierownicą. Druhowie powinni przestrzegać przepisów od A do Z. Niech to też będzie przestroga dla innych – komentował po wypadku Ryszard Turek, wójt gminy Ostrówek.