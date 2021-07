Zdjęcia grobu Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach. Fani żegnają Krzysztofa Krawczyka! 2.07.2021

Na parkingu przy cmentarzu stoją samochody z rejestracjami z całej Polski. Z Włocławka, Zgierza, Pabianic, Warszawy, a nawet z Wrocławia. Pani Maria do Grotnik nie ma daleko. Mieszka w Ozorkowie.

Jak jest ładna pogoda to w sobotę i niedzielę tu przyjeżdżamy z mężem, czasem wnuki weźmiemy ze sobą – tłumaczy pani Maria. - Ludzi tu zawsze pełno, nie ma znaczenia czy to dzień powszedni czy weekend.

Pani Maria mówi, że grób się zmienił. Kiedyś było więcej zniczy.

- Znicze to sięgały do połowy cmentarza! - opowiada. - Ale jeszcze chyba przed pierwszą rocznicą śmierci znicze uprzątnięto, Ale ludzie zaczęli palić nowe. Tyle, że teraz pilnują, by nie stawiano ich za dużo. Zniknęły już wieńce pogrzebowe. Powiły się nowe wiązanki kwiatów. Wokół grobu ustawione są doniczki z pelargoniami.