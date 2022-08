Zdrowa śniadaniówka szkolna. Co włożyć dziecku do pudełka, by łatwiej się uczyło? NFZ zachęca do zdrowego drugiego śniadania

Od jutra uczniowie będą spędzać po kilka godzin dziennie w szkole. Aby nauka była efektywna, dziecko nie może być głodne. Przed wyjściem powinno zjeść śniadanie, a do szkoły powinno dostać zdrową śniadaniówkę.

Co zapakować do pudełka uczniowi? Na przykład domową kanapkę zrobioną z pełnoziarnistego pieczywa, z serem, chudą wędliną, pastą warzywną, jajeczną lub rybną wzbogaconą o warzywa: liść sałaty, cykorii, pomidora czy paprykę. Dobrym dodatkiem będzie umyty sezonowy owoc lub warzywo. Można je dla ułatwienia pokroić. Zamiast słodzonego napoju - woda w butelce.

- Śniadanko, jakie przygotujemy powinno wyglądać apetycznie i kolorowo - podkreśla Barbara Kucharska, prezes Fundacji Diabeciaki. - Dzięki niemu uchronimy dziecko przed niezdrowym jedzeniem sprzedawanym w sklepiku szkolnym lub pobliskim sklepie – dodaje.

Jeśli damy dziecku pieniądze na drugie śniadanie, nie mamy kontroli nad tym, co zje. Tymczasem kupowane chętnie przez dzieci słone przekąski, słodycze i napoje gazowane spożywane w nadmiarze to prosta droga do nadwagi i otyłości. Zaś jej możliwe konsekwencje w późniejszym wieku są bardzo groźne: to m. in. cukrzyca typu 2, nadciśnienie, problemy z akceptacją własnego ciała, czy większe ryzyko chorób nowotworowych.