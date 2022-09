Ze szpitala Widzewa: Fabio Nunes już po operacji, Marek Hanousek nie zagra z Rakowem

Fabio Nunes, który doznał urazu stawu skokowego w spotkaniu z Cracovią, pomyślnie przeszedł operację przeprowadzaną przez prof. Marcina Domżalskiego z przychodni SPORTO. Zawodnik rozpocznie rehabilitację pod okiem klubowych fizjoterapeutów i oficjalnego Partnera Medycznego Widzewa Łódź.

Jak informuje widzew.com, do zajęć ze stuprocentowym obciążeniem wrócił obrońca Mateusz Żyro. W treningu w ograniczonym zakresie brali udział Bartłomiej Pawłowski, Ernest Terpiłowski i Juljan Shehu.

Albański pomocnik do pełnej sprawności wróci w trakcie mikrocyklu przed meczem z Rakowem Częstochowa. Marek Hanousek w trakcie środowej jednostki trenował indywidualnie. Przerwa pomocnika w związku z kontuzją barku potrwa ok. dwóch tygodni. Udział Czecha w meczu z Rakowem jest wykluczony.