Zespół Il Volo wystąpi w Łodzi w przyszłym roku

Koncert miał się odbyć w lipcu tego roku, ale został przeniesiony ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Jak informują organizatorzy, wszystkie zakupione dotąd bilety zachowują ważność.

Tworzący Il Volo Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble jako dzieci spotkali się w telewizyjnym programie talent show „Ti lascio una canzone”, w którym każdy z nich śpiewał osobno. Gdy w jednym z odcinków producenci połączyli ich głosy w słynnym włoskim utworze „O sole mio” - nie było wątpliwości, że nie powinien to być tylko jednorazowy występ. Nastolatkowie przyciągnęli uwagę Michele Torpedine, menedżera, który przyczynił się do sukcesu innych włoskich gwiazd, m.in. Andrei Bocellego i Zucchero. Łowca talentów wziął pod swoje skrzydła całą trójkę, co zdecydowanie mogą dziś zaliczyć do dobrych posunięć.

Od ponad dziesięciu lat zespół robi karierę śpiewając zarówno w stylistyce operowej, popowej, a nawet latino. Trio wydało dziesięć płyt, zarówno studyjnych, koncertowych, jak i kompilacyjnych. Ich największy przebój „Grande amore” zwyciężył w konkursie San Remo w 2015 roku i zdobył trzecie miejsce na festiwalu Eurowizja.