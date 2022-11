Zgierskie Jeże historycznymi zwycięzcami Łódzkiej Ligi Walking Futbolu

Przypomnijmy, że w drużynach mieszanych grały panie w wieku 40+ i panowie w wieku 50+, a najstarsze uczestniczki i uczestnicy rozgrywek już dawno przekroczyli „sześćdziesiątkę”.

- Serce rośnie, gdy widzimy uśmiech i wielką radość ludzi, którzy pomimo wieku nadal chcą być aktywni, uganiają się za piłką, strzelają gole i cieszą się z nich jak małe dzieci. Walking futbol, to doskonały sposób na wyjście z cienia. To tu, oprócz smaku emocji, można poznać nowych przyjaciół, uniknąć samoizolacji, zapomnieć o stresach i kłopotach. Uroczyście zakończyliśmy pierwszą edycję ŁLWF i już myślimy o drugiej edycji, która musi być jeszcze lepsza - powiedział Jarosław Paradowski, promotor walking futbolu w Polsce.

Ze złotych medali i okazałego pucharu za zwycięstwo w Łódzkiej Lidze Walking Futbolu cieszyły się zgierskie Jeże. Zadecydowała o tym wygrana w ostatnim meczu sezonu nad Tigerem Łódzkim (4:1). Wcześniej „Jeżyki” mocno musiały się napocić, aby pokonać drużynę Firefoxa. „Lisy” prowadziły już 2:0 i przez większą część meczu zanosiło się na sensację. Po golach w końcówce zgierzanie wygrali jednak 3:2 i odetchnęli z ulgą. Szansy na triumf w całych rozgrywkach nie wykorzystał Old Gang EPL. Prowadzące po IX kolejkach „Gangusy”, podzieliły się punktami ze specjalistami od remisów, czyli EsKadrą Mocy i spadły na drugie miejsce w tabeli.

Ostatnia runda spotkań nie przyniosła zmian w klasyfikacji strzelczyń i strzelców, choć rywalizacja (zwłaszcza u pań) była bardzo wyrównana. Najlepsi okazali się Karolina Łodkowska (Tiger) i Tomasz Wojtczyk (Old Gang EPL).

Na zakończenie sezonu 2022 przyznano też nagrody dla dwóch osób, którzy zawsze grają fair i zarażają pozytywną energią innych. Lady Walking Futbolu została Viola Florczak (Kontra Mix), a Misterem Walking Futbolu wybrano Marka Światłowskiego (Firefox). Zwycięzcy zostali wyłonieni przez głosowanie zawodniczek i zawodników startujących w rozgrywkach.