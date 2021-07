Zgierz: "Boruta" zostanie objęta specustawą o likwidacji składowisk odpadów niebezpiecznych

Jacek Ozdoba (PiS), wiceminister klimatu i środowiska z jednej strony zapowiada, że specustawa ma umożliwiać "usuwanie bomb ekologicznych", z drugiej zaś mówi tylko o "rozwiązaniu przynajmniej część problemów z odpadami i zanieczyszczeniami przez nie wywołanymi", co oznaczałoby ograniczenie negatywnych skutków odziaływania na środowisko. Na razie zaproponowano, by specustawa objęły cztery składowiska odpadów niebezpiecznych po:

dawnych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach,

dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy,

dawnych Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu

Zakładów „Organika-Azot” w Jaworznie,

Ekologiczna bomba w Zgierzu weszła zatem w grono priorytetów do likwidacji. Funkcjonują tam składowiska przyzakładowe od 1990 r. nadzorowane przez spółkę Eko-Boruta. Jedno nich zamknięto w 1995 r. po 80-90 latach eksploatacji, nie jest dobrze rozpoznana nawet jego wielkość. Drugie to tzw. "składowisko suche" z poprodukcyjnych popiołów paleniskowych i gipsów, istniejące od 1960 r., trzecie składa się z 40 ton odpadów po Zakładach „Boruta”, składowanych w latach 1995-2006 w kontenerach, beczkach i pojemnikach, do 2015 r. było uzupełniane nielegalnie. Łącznie to 10 ha nie w pełni zabezpieczonego terenu z odciekami zanieczyszczającymi wody gruntowe, siarczystym smrodem i samozapłonami. Do największego kryzysu doszło w maju 2018 r., a to co się wówczas wydarzyło nazwano w Zgierzu "pożarem stulecia". Prokuratura ustaliła, że doszło do podpalenia i postawiła zarzuty trzem osobom związanym ze spółką, która nielegalnie sprowadzała transporty odpadów z zagranicy, do tego dochodził jeszcze spór kompetencyjny między prezydentem miasta a starostą zgierskim. Starosta w końcu wystąpił o pozbawienie Eko-Boruty prawa do wieczystego użytkowania gruntów, na których leżą niebezpieczne odpady, a sąd zatwierdził to przed trzema miesiącami.