Zginął kierowca BMW. Śmiertelny wypadek koło Radomska. Pasażerka walczy o życie. Informacje policji 8.01.2023

Zginął kierowca BMW. Pasażerka walczy o życie

24-letnia kobieta była reanimowana. Po przywróceniu poszkodowanej czynności życiowych, w ciężkim stanie, została zabrana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Kierowca BMW wjechał w drzewo. Młody mężczyzna kierujący samochodem zginął na miejscu. Pasażerka została poważnie ranna. Do wypadku doszło na drodze we wsi Bobry koło Radomska na granicy województwa około godziny 7 rano.

Wypadek we wsi Borki w pobliżu Łęczycy. Po zderzeniu dwóch aut osobowych zginęła jedna osoba. Droga krajowa nr 91 była zablokowana - podali w sobotę wieczorem drogowcy i strażacy.

Tragiczny weekend na drogach województwa łódzkiego

W weekend 7-8 stycznia 2023 od sobotniego wieczoru do niedzielnego poranka doszło w województwie łódzkim do czterech wypadków śmiertelnych (licząc ten z okolic Radomska). Na naszych drogach zginęli młodzi ludzie. W wypadku na autostradzie A2 było to dwoje nastolatków, w Łodzi młoda kobieta BMW, i na drodze koło Łowicza kierowca.