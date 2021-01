Zgwałcił i zabił dziecko. Sąd obniżył karę! Zbigniew Ziobro złożył kasację ws. niskiego wyroku za zabicie 3-letniego Nikosia z Wieruszowa

Horror małego chłopca z Wieruszowa

Tragedia trzyletniego Nikodema z Wieruszowa wstrząsnęła całą Polską. Przypomnijmy, że 23-letnia matka chłopca poznała Steve'a V. kilka miesięcy wcześniej. 25-letni wówczas Kanadyjczyk z portugalskim paszportem podjął pracę w jednej ze szkół językowych. Udzielał korepetycji dzieciom. Para zdecydowała się zamieszkać razem w wynajętym mieszkaniu w jednym z bloków. To właśnie tam rozegrały się brutalne sceny, które doprowadziły do śmierci trzylatka. Kanadyjczyk najpierw go zgwałcił, a później pobił. Kiedy kobieta wróciła do domu i zauważyła obrażenia u dziecka, Steve S. miał jej powiedzieć, że chłopiec uderzył się o kaloryfer. Stan chłopca był tak ciężki, że w wieruszowskim szpitalu zdecydowano o przetransportowaniu 3-latka do szpitala w Łodzi. Niestety mimo usilnych starań lekarzy chłopca nie udało się uratować. Lekarze nie mieli wątpliwości - wielonarządowe obrażenia wewnętrzne, pęknięta czaszka i poważny uraz neurologiczny świadczyły o tym, że chłopiec został brutalnie pobity. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 25-letniego wówczas Steve'a V. Usłyszał zarzut zabójstwa ze zgwałceniem i znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na wiek, nad którą pełnił opieki. Mężczyzna nie przyznawał się do winy.