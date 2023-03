Zielony Budżet w Zduńskiej Woli 2023 rusza na dniach. Na jakie pomysły czeka miasto? Jakie terminy? ZDJĘCIA

Podobnie, tak jak w ubiegłym roku, pomysły będzie można zgłaszać online na stronie internetowej: LiNK TUTAJ. KLIKNIJ lub na papierowych formularzach w Kancelarii Urzędu Miasta przy ulicy Stefana Złotnickiego 12. Zgłaszane pomysły muszą dotyczyć terenów należących do miasta, a więc publicznych trawników, zieleńców, parków czy skwerów. Zielony Budżet ma charakter konsultacyjny. Najlepiej ocenione projekty urząd zrealizuje w 2024 roku.

Pierwsza edycja Zielonego Budżetu odbyła się w 2022 roku. Mieszkańcy zgłosili do niego osiemnaście proekologicznych pomysłów. Jedenaście z nich spełniło kryteria i zostało poddanych ocenie. Najlepiej ocenione zostały Kwiatowe Kaskady w Karsznicach i Zielone Osiedle Jana Pawła II. Te dwa proekologiczne projekty zostaną zrealizowane w tym roku. Na to drugie zadanie – jak informuje prezydent Zduńskiej Woli – został już rozpisany. Za parę tygodni ruszy procedura związana z Karsznicami.

- Odzew w ubiegłym roku był spory – podkreśla prezydent Konrad Pokora podając, że zagłosowało blisko 800 osób. - Ale mam nadzieję, że druga edycja będzie się cieszyła jeszcze większą popularnością. Obok Budżetu Obywatelskiego to kolejne narzędzie, by włączyć mieszkańców w proces współrządzenia miastem, warto więc to wykorzystać.