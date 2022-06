Zjesz to - nie zaśniesz! Najlepsza kolacja dla organizmu. Tych produktów nie jedz przed snem! Co powoduje bezsenność? 14.06.2022

CZY MOŻNA JEŚĆ TUŻ PRZED SNEM?

Według przeprowadzanych badań nie powinno spożywać się posiłków tuż przed snem. Wszystko przez to, że w trakcie snu nasz organizm działa zupełnie inaczej niż w środku dnia. Ostatni posiłek najlepiej spożywać 2-3 godziny przed zaśnięciem tak, by organizm miał czas na strawienie posiłku.

KOLACJA NAJPÓŹNIEJ O 18?

Często słyszy się jakoby ostatni posiłek miał być zjedzony do godziny 18-stej. Jest to mit, ponieważ każdy człowiek prowadzi inny tryb życia i kładzie się spać o różnych godzinach. Ważne jest, by spożyć posiłek najpóźniej 2 lub trzy godziny przed snem, więc każdy powinien indywidualnie dobrać godzinę do swoich potrzeb i wymagań.