Zlikwidowano nielegalną linię produkcyjną tytoniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 200 kilogramów tytoniu!

Zlikwidowano nielegalną linię produkcyjną tytoniu

We wtorek 27 lipca 2021 policjanci referatu zwalczającego przestępczość gospodarczą, wraz z funkcjonariuszami zduńskowolskiej komendy zlikwidowali nielegalną linię produkcyjną tytoniu. Policjanci ustalili, że na terenie Gminy Lutormiersk gromadzony jest tytoń bez polskich znaków akcyzy.

Policjanci po wkroczeniu na teren posesji ujawnili magazyn oraz linię do produkcji tytoniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 200 kilogramów tytoniu, 500 kg półproduktu w postaci gotowego do pocięcia suszu tytoniowego oraz urządzenia służące do produkcji wyrobów tytoniowych między innymi maszyny do cięcia, oraz wagi.

Zatrzymano cztery osoby. 35-letnią kobietę oraz 50-letniego mężczyznę zamieszkałych w Gminie Szadek, a także mężczyzn w wieku 26 i 52 lat, mieszkańców Gminy Lutomiersk. Wszyscy usłyszeli zarzuty produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych.

Dokonali szkody na rzecz skarbu państwa w wysokości prawie pół miliona złotych

Zatrzymanym grozi kara do 5 lat wolności oraz wysoka grzywna za wytwarzanie wyrobów akcyzowych bez wymaganego zezwolenia. W trakcie przeszukania mieszkania 26-latka funkcjonariusze odnaleźli 8 gramów suszu marihuany. Oprócz odpowiedzialności karnej za wytwarzanie wyrobów akcyzowych bez wymaganego zezwolenia, mężczyzna odpowie również, za posiadanie środków odurzających. Grozi mu za to kara do 3 lat więzienia.