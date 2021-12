Złoczew. 57-latek ukradł rower i dziecięcy samochód na akumulator

Funkcjonariusze jako podejrzanego wytypowali 57-letniego mieszkańca powiatu sieradzkiego.

9 grudnia 2021 roku po godzinie 14.00 funkcjonariusze patrolując teren Złoczewa, zobaczyli będącego w ich zainteresowaniu mężczyznę. Na widok mundurowych zaczął uciekać. Kilka minut później policjanci zatrzymali go na terenie jego posesji. Kiedy weszli do mieszkania 57-latka odnaleźli tam dziecięcy samochód akumulatorowy oraz rower. Mężczyzna oświadczył, że rzeczy te nie należą do niego i nie wie w jakich okolicznościach tam się znalazły. Policjanci zabezpieczyli te przedmioty. W toku dalszych czynności ustalili i dotarli do ich właścicieli. - informuje asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka.