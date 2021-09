Złodziej w Galerii Łódzkiej ukradł kurtkę. Policjant i detektyw ścigali złodzieja!

Do zdarzenia doszło we wtorek 14 września po godz. 14 w centrum Łodzi. Policjant z wydziału kryminalnego I komisariatu po pracy wracał do domu. Nagle na ul. Sienkiewicza zauważył uciekającego w stronę ul. Wigury rabusia i ścigającego go detektywa krzyczącego: - "Stój! Łapać złodzieja!".

Miał nożyce do usuwania klipsów w sklepie

Policjant dołączył się do pościgu za złodziejem, który wyrzucił skradziona kurtkę i dalej uciekał. Wkrótce został zatrzymany.

- Okazało się, że 28-latek miał przy sobie nożyce do cięcia metalu, które posłużyły mu do zdjęcia klipsa zabezpieczającego z odzieży skradzionej ze sklepu. Policjant za pośrednictwem dyżurnego wezwał patrol policji, który zabrał zatrzymanego na I komisariat, natomiast detektyw sklepowy, który wcześniej gonił podejrzanego, zabezpieczył wyrzuconą kurtkę. Podejrzany niebawem usłyszy zarzut kradzieży, za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności – informuje Marcin Fiedukowicz, rzecznik KMP w Łodzi.