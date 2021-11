Złodzieje z Rzgowa zatrzymani przez policję. Dopuścili się kradzieży z włamaniem do domu w budowie Katarzyna Bil

29 października policjanci otrzymali zgłoszenie kradzieży z włamaniem do nowo wybudowanego domu. Mundurowi pracujący na miejscu zdarzenia szybko namierzyli mężczyznę, który mógł mieć z kradzieżą coś wspólnego. Policja Łódzka Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Policja zatrzymała trzech mężczyzn w wieku od 27 do 42 lat, którzy włamali się do budowanego domu w gminie Rzgów. Szybko okazało się, że nie było to jedyne przestępstwo rabusiów.