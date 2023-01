Zlot "Maluchów" w Łodzi. Kilkadziesiąt Małych Fiatów stało w niedzielę na rynku przed Manufakturą. Zobacz zdjęcia

Zlot "Maluchów" przed Manufakturą w Łodzi

Niedziela przed Manufakturą w Łodzi

W niedzielę, 29 stycznia, na rynku Manufaktury było wiele atrakcji, które przyciągnęło łodzian. Oprócz zlotu "Maluchów" w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przed galerią handlową pojawiła się kuchnia polowa, strzelnica ASG, przyjechał również łódzki Aeroklub ze swoim szybowcem, śmigłowiec oraz Ochotnicze Straże Pożarne ze swoim specjalistycznym sprzętem.

Przed Manufakturą od godziny 16.00 trwa również koncert artystów takich jak Black Radio, Nation of Wild, Klangor, Age Connect i Lidia Kopania, Let See Thin, Sebastian Wojtczak czy Naked Root. Gwiazdą wieczoru będzie natomiast niepowtarzalna Maryla Rodowicz! Artystka ze swoimi przebojami przejmie scenę o godzinie 19.30.