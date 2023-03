Złote Gody 2023 w Radomsku. Wyjątkowa uroczystość dla małżeńskich jubilatów. ZDJĘCIA

– mówiła Małgorzata Morawska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku.

Życzenia złożył parom również Jarosław Ferenc, prezydent Radomska.

- Jesteście przykładem dla młodych, że warto zawierzyć sobie, być ze sobą i się wspierać. Chciałem państwu podziękować również za to, że wasze życie było związane z Radomskiem. Tutaj pracowaliście, przyczyniliście się do rozwoju tego miasta. Chciałem również życzyć państwu, by ta miłość nie ustawała, byście się wzajemnie wspierali i mieli jak najwięcej siły, by nieść radość ale też miłość i przekazywać ją swoim dzieciom, wnukom i nam wszystkim