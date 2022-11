Złote medale dla łyżwiarzy Pilicy Tomaszów i Areny Tomaszów. Gdzie jest stolica panczenów?

Trzeci dzień krajowego czempionatu w tomaszowskiej Arenie Lodowej był dniem rywalizacji średniodystansowców, którzy walczyli nie tylko o tytuły najlepszych w Polsce, ale również o miejsca w kadrze narodowej na nadchodzące zawody Pucharu Świata w Stavanger (11-13 listopada i 18-20 listopada).

Podobnie jak w poprzednich dniach, także w sobotę zgodnie zwyciężali faworyci. W rywalizacji kobiet na 1500 metrów najlepiej poradziła sobie Karolina Bosiek z KS Pilica Tomaszów Mazowiecki, która z czasem 2:01.78 zdobyła czwarty w ten weekend medal MP na dystansach. Srebro dzięki znakomitemu finiszowi przypadło Magdalenie Czyszczoń z AZS AWF Katowice, a na najniższym stopniu podium stanęła Natalia Jabrzyk z KS Pilica.

– Przede wszystkim podeszłam do tego startu, aby wypaść lepiej niż ostatnio na treningach. Jest jeszcze dużo błędów w mojej jeździe, ale z biegu na bieg staram się je eliminować. Jestem dobrej myśli, powinnam się rozkręcać w tym sezonie – mówi Bosiek, która pozytywnie postrzega zmiany szkoleniowe w kadrze narodowej. – Jest nowy trening i spojrzenie w reprezentacji, a my, jako zawodnicy, musimy się do tego zaadoptować. Potrzebne są nam czas i cierpliwość – dodaje.