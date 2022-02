Złoty medal łodzianina w konkurencji chodu sportowego. Sprawdź tempo marszu mistrza

Niesamowitą formę zaprezentował łódzki chodziarz, który rywalizował na dystansie 3000 metrów.

Krzysztof Czerski z Klubu Sportowego Ultra Team Łódź zdobył złoty medal w konkurencji chodu sportowego z czasem 13:52.83 (tempo marszu 4.37 min/km).

Zawodnik z Łodzi odrobił lekcje sprzed roku, kiedy to zajął drugie miejsce w kategorii M40 z czasem o prawie minutę gorszym.

Obecnie Krzysztof Czerski jest w fazie przygotowań pod okiem trenera Przemysława Stupnowicza do mistrzostw Polski na 20 i 35 km oraz do mistrzostw świata w Finlandii, które odbędą się w czerwcu tego roku.

Przemysław Stupnowicz to utor książki ''Kod zwycięstwa. Jak ultramaratończycy pokonują swoje słabości''

