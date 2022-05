Zmarł Vangelis, słynny kompozytor muzyki filmowej i elektronicznej

Vangelis zmarł późnym wieczorem we wtorek 17 maja - o jego śmierci poinformowała Athens News Agency.

Artysta należał do najpopularniejszych twórców muzyki elektronicznej i filmowej. Był laureatem Oscara za muzykę do filmu "Rydwany ognia". Debiutował we wczesnych latach sześćdziesiątych zakładając grupę Forminx, która stała się w Grecji bardzo popularna. Później przeniósł się do Paryża, gdzie wraz z Demisem Roussosem i Loukasem Siderasem tworzył zespół Aphrodite’s Child.

Karierę solową rozpoczął na początku lat siedemdziesiątych - jego pierwszym albumem był "Earth" z 1974 roku. Współpracował z Jonem Andersonem, wokalistą zespołu Yes, z którym wydawał płyty jako Jon & Vangelis. W 1982 roku otrzymał Oscara za muzykę do filmu "Rydwany ognia" Hugha Hudsona. Stworzył też m.in. muzykę do filmów "Łowca androidów" i "1492. Wyprawa do raju" Ridleya Scotta, "Aleksander" Olivera Stone'a, a także do wielu filmów dokumentalnych Jacques’a Cousteau. Jego "Mythodea" została użyta przez NASA jako motyw marsjańskich misji kosmicznych. Vangelis jest także twórcą hymnu piłkarskich mistrzostw świata, które odbyły się w 2002 roku w Korei i Japonii.