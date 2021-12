Zmarł zasłużony trener ŁKS, pracował też z piłkarzami trenera Władysława Króla

Werner Proske związany był z Łódzkim Klubem Sportowym od 60 lat. Wychował wielu znanych lekkoatletów, przez kilkanaście sezonów pracował przy budowaniu formy fizycznej piłkarzy ŁKS, których prowadzili m.in. trenerzy Władysław Król, Leszek Jezierski i Zygmunt Gutowski.

Dziesięć lat temu o Wernerze Proske tak pisał red. Michał Strzelecki na łamach Expressu Ilustrowanego:

Werner Proske, urodzony w 1933 r. w Orzeszu na Śląsku, w latach dziecięcych uganiał się za piłką po szkolnym boisku, ale najbardziej odpowiadało mu bieganie, w którym nie miał sobie równych. Nic przeto dziwnego, że w 1949 r. został jednym z pierwszych członków sekcji lekkoatletycznej LZS Orzesze. I w tym małym klubie rozpoczęła się właściwie bogata kariera sportowa młodego Wernera.

Kiedy awansował do kadry młodzieżowej Polski, zainteresowała się nim warszawska Legia, której barw bronił z dużym powodzeniem przez ponad 10 lat. Po zakończeniu służby wojskowej nie pozostał w Warszawie, nie wrócił też do rodzinnego Orzesza, ale zadomowił się w Łodzi.

- Po prostu zakochałem się w pięknej dziewczynie, jaką była Sabina Smoliga, lekkoatletka i zarazem siatkarka ŁKS - wspomina Proske. - Wziąłem z nią ślub w 1962 r. i osiadłem na stałe w polskim Manchesterze. Jeszcze w ŁKS startowałem na swych koronnych dystansach, ale coraz bardziej pochłaniało mnie i sprawiało ogromną satysfakcję szkolenie moich następców. I tak to trenerka stała się moją życiową pasją.