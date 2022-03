Zmiana czasu na letni 2022. Kiedy w marcu przestawiamy zegarki o godzinę? Dzień będzie dłuższy! Kiedy zmiana czasu na letni 7.03.2022

Zmiana czasu na letni 2022. Kiedy przestawiamy zegarki o godzinę? Od października minionego roku w Polsce – i wielu innych krajach - obowiązuje czas zimowy. Przestawiliśmy wówczas zegarki z godziny 3 nad ranem na godzinę 2, co pozwoliło nam spać o godzinę dłużej. Niestety wkrótce czeka nas operacja odwrotna, związana z przejściem na czas letni. Kiedy dokładnie to nastąpi i czy będzie to już ostatnia zmiana czasu, jak zapowiada się od lat?

Zmiana czasu 2022 z zimowego na letni nastąpi w ostatni weekend marca, w nocy z 26 (sobota) na 27 (niedziela) marca. Oznacza to, że o godzinie 2 w nocy wskazówki zegara przestawią się na godzinę 3. Tej nocy będziemy więc spać o godzinę krócej.

Zmiana czasu - trwa dyskusja, czy warto

Od kilku lat zapowiada się „koniec zmian czasu” w Europie. W roku 2018 Unia Europejska przeprowadziła internetową ankietę, w której za takim rozwiązaniem opowiedziała się większość respondentów. Również w Polsce przeprowadzono konsultacje na temat zmiany czasu. 78 proc. ich uczestników uznało, że majstrowanie przy czasie jest niepotrzebne. W 2019 r. Parlament Europejski zaakceptował zaprzestanie zmiany czasu od roku 2021. Uzgodnienie szczegółów pozostawiono państwom członkowskim, które jednak tego nie zrobiły. Tak więc wszystko wskazuje na to, że jesienią tego roku czeka nas kolejna zmiana czasu – z letniego na zimowy (w nocy z 30 na 31 października 2021)

Kto wymyślił zmianę czasu

Pomysł zmiany czasu przypisuje się Benjaminowi Franklinowi (1706 – 1790), jednemu z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Taka operacja miała służyć... oszczędzaniu świec. Jako pierwsi ideę zmiany czasu wprowadzili jednak w życie – w 1916 r. - Niemcy, później Brytyjczycy i Amerykanie. W Polsce po raz pierwszy czas zmieniono w 1919 r., ale tylko raz. Regularnie zaczęto to robić od roku 1977. Teraz czas zmienia około 70 krajów na całym świecie, w tym prawie wszystkie europejskie (poza Islandią, Rosją i Białorusią). Po co? Gdy wprowadzano zmianę czasu, motywowano to głównie oszczędnościami energii elektrycznej.

Czy zamiana czasu jest opłacalna?

Oszczędności okazały się jednak niewielkie, poza tym energii produkujemy coraz więcej, wzrasta też wydajność źródeł światła. Tymczasem manipulowanie czasem powoduje rozregulowanie zegara biologicznego człowieka, co nie jest obojętne dla zdrowia – m.in. może powodować pogorszenie koncentracji, rozdrażnienie, a nawet depresję, co nie pozostaje bez wpływu na wydajność pracowników czy zdolność przyswajania wiedzy przez uczniów.

Przestawianie dwa razy do roku zegarów powoduje też inne komplikacje, choćby w ruchu pociągów, transporcie lotniczym czy systemach informatycznych.

Jeśli jeden czas, to jaki – letni czy zimowy?

Z badań przeprowadzonych kilka lat temu w Polsce wynika nie tylko, że zdecydowana większość rodaków jest przeciwnikami zmiany czasu, ale i to, że większość wolałaby czas letni. Wybór tej opcji oznaczałby, że rano później robiłoby się jasno, ale i zmierzch zapadałby później. Tymczasem naturalnym czasem jest czas zimowy, choć – od kiedy dwa razy do roku przestawiamy zegarki – obowiązuje on zaledwie 5 miesięcy w roku (od końca października do końca marca), podczas gdy „sztuczny” czas letni aż 7 miesięcy (od końca marca do końca października).

