Zmiana czasu z letniego na zimowy. Specjalne rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego

Zmiana czasu, jak wszystko w życiu, wymaga urzędowego zatwierdzenia i to najwyższym szczeblu. Przeprowadzana dwa razy w roku zmiana czasu jest regulowana przez dyrektywę unijną, a dotychczasowe próby uchylenia anachronicznych dziś przepisów wprowadzonych niegdyś w celu oszczędzania energii, spełzły na niczym.

W niedzielę 30 października wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 3.00 na 2.00, choć stwierdzenie „przesuniemy” może być nieco mylące. Gros urządzeń wskazujących czas jak smartfony, tablety czy zegarki robi to automatycznie. Tylko czasomierze nastawiane mechanicznie wymagają ręcznej regulacji.

Nie wszyscy wiedzą, że zmiana czasu w Polsce z zimowego na letni i odwrotnie wymagała specjalnego rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego. Zostało ono wydane 4 marca 2022 r. i będzie obowiązywać przez 5 lat. Precyzyjnie podaje daty i godziny zmiany czasu aż do roku 2026. Zmienić się to może tylko w wypadku, gdy Unia wreszcie zmieni swoją dyrektywę i zaniecha zmiany czasu. Wtedy Mateusz Morawiecki albo inny premier wyda nowe rozporządzenie. Na razie jednak się na to nie zanosi.