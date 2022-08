Zmiany przed meczem w Łodzi: H. Skrzydlewska Orzeł – Falubaz

Trenerzy Falubazu Tomasz Szymankiewicz oraz Marek Mróz zdecydowali się na zmianę w ustawieniu. Numerami startowymi zamienieni zostali Krzysztof Buczkowski i Max Fricke - teraz to Australijczyk pojedzie z numerem pierwszym. W łódzkiej drużynie miejsce stracił Mateusz Dul, który był podstawowym juniorem. Czy pojawi się pod nr 16? – o tym zdecyduje trener Michał Widera.

Awizowane składy: H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 9. Brady Kurtz, 10. Luke Becker, 11. Norbert Kościuch, 12. Marcin Nowak, 13. Niels Kristian Iversen, 14. Aleksander Grygolec, 15. Nikodem Bartoch. Falubaz Zielona Góra: 1. Max Fricke, 2. Jan Kvech, 3. Rohan Tungate, 4. Piotr Protasiewicz, 5. Krzysztof Buczkowski, 6. Maksym Borowiak, 7. Fabian Ragus.

Drużyna Falubazu przyjedzie do Łodzi w nienajlepszych nastrojach. Działacze z Zielonej Góry zapowiedzieli, że po tym sezonie nastąpi rewolucja kadrowa w drużynie i na przedłużenie kontraktu może liczyć tylko Australijczyk Rohan Tungate. Taka decyzja może mieć negatywny wpływ na postawę zielonogórzan w Łodzi.

To na pewno nie jest ostatnie widowisko żużlowe na torze w Łodzi, nawet jeśli łodzianom nie uda się awansować do półfinału play-off. Przed nami inne wydarzenia. Trwa sprzedaż biletów na 3. rundę TAURON SEC 2022: Round 3 - Łódź, która odbędzie się 3 września w Łodzi.

Natomiast 17 września odbędzie się V Mecz Narodów im. Heleny Skrzydlewskiej. Bilety na ten mecz kosztować będą złotówkę. To ukłon Rodziny Skrzydlewskich w stronę kibiców czarnego sportu. Jesteśmy przekonani, że Moto Arena wypełni się po brzegi.

Miejmy nadzieję, że wielu kibiców wspierać będzie łódzki zespół w meczu z Falubazem. ą