Zmiany w archidiecezji łódzkiej. Nowi proboszczowie i nowi księża. Gdzie nastąpiły?

Dotychczasowy proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Adam Rogulski przechodzi do Rudy Pabianickiej. Zostanie proboszczem tamtejszej parafii św. Józefa. Zastąpi ks. Andrzeja Miłosza, który przechodzi na emeryturę. W świętokrzystkiej parafii pracować będzie trzech dominikanów. Proboszczem zostanie ojciec Marek Rojszczyk, przeor zakonu dominikanów w Łodzi.

Przypomnijmy, że w tym roku na emeryturę przeszło już dwóch proboszczów. Ks. Franciszek Haber, dotychczasowy proboszcz w parafii św. Jacka w Piotrkowie Trybunalskim. Jego zastępcą został ks. Mariusz Jersak. Nie czekała go wielka przeprowadzka, bo pracował w Piotrkowie. Był rektorem tamtejszego kościoła Panien Dominikanek Nowym rektorem tego kościoła został ks. Piotr Urbaniak z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łasku. Zmiana proboszcza nastąpiła też w łódzkim kościele pw. Wniebowstąpienia w Łodzi. To parafia znajdująca się blisko lotniska na Lublinku. Jej proboszcz ks. Kazimierz Zalewski, który wiele lat był kapelanem policjantów z archidiecezji łódzkiej, przeszedł na emeryturę. Zastąpił go pochodzący ze Zgierza ks. Bogdan Heliński. Był on proboszczem w parafii Baby-Kiełczówka. Jego miejsce zajmie ks. Krzysztof Żernicki, który pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Rudzie Pabianickiej.