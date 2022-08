Zmiany w składzie ŁKS. Trener Kazimierz Moskal: - Częściej widzę was niż moją żonę

Liga zaczęła przyśpieszać, częściej widzę was niż moją żonę - od takich słów trener ŁKS Kazimierz Moskal rozpoczął konferencję prasową przed meczem z Puszczą.

- Jeżeli mamy wszystkich do dyspozycji, to intensywność rozgrywek nam nie przeszkadza - mówił trener ŁKS Kazimierz Moskal. - Dla nas i zawodników to dobra rzecz, więcej się, gra niż trenuje. Nie wykluczam zmian w składzie. To jest taki moment, kiedy ta kadra, która jest, można ją wykorzystać.

Zdaniem doświadczonego dziennikarza Nelson Balongo mógłby nogą wiązać krawaty, ale nie strzela goli. Jest prawdopodobne, że być może od początku środowego meczu zastąpi go Piotr Janczukowicz.

Trener mówił o nowej roli w drużynie: - Chciałbym jak najszybciej tonować nastroje i diametralną zmianę nastawienia wokół drużyny. Nadal wiele pracy przed nami. Nie chciałbym, aby była tutaj wielka euforia. Musimy to zdławić. Dawid Arndt już trenował normalnie.